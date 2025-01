Wenn es nicht „glattläuft“: Unfälle beim Eislaufen

Ob auf künstlichen Eislaufplätzen oder Natureisflächen: Pro Jahr kommen etwa 4500 Eisläufer schwer zu Schaden. Verletzungen an den Händen und Unterarmen sind am häufigsten. Bereits ein Helm und robuste Handschuhe würden das Risiko halbieren. Was jeder Sportler vorbeugend beachten sollte.