Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer in Italien

„Die neue Straßenverkehrsordnung tritt heute offiziell in Kraft, aber in Bezug auf die Elektroroller herrscht absolute Unsicherheit“, so die Verbände in einem Schreiben an die Regierung. „In Bezug auf Elektroroller weist die Straßenverkehrsordnung mit ihren neuen Verkehrsverboten und den Anforderungen an Helme, Nummernschilder und Versicherungsschutz für die Nutzer einige äußerst problematische Aspekte auf, die die Gefahr bergen, dass in Italien ein bedeutender Teil der Mikromobilität zum Tode verurteilt wird“, hieß es.