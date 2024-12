Diese Fabrik setzt besonders auf den Nachwuchs

Historische Meilensteine wurden bei Mondi in Frantschach-St. Gertraud bereits viele gelegt. Etwa bei der Gründung der Zellstofffabrik vor 143 Jahren oder mit dem Einzug der ersten Papiermaschine vor 130 Jahren. Auch heute werden dort noch Zellstoff und Kraftpapiere für nachhaltige Packungen hergestellt. Die Mondi Group ist weltweit tätig, beschäftigt an 100 Standorten in 30 Ländern sogar 22.000 Mitarbeiter.