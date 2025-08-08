Radfahrer entdeckte abgestürzten Traktor

St. Pölten übernimmt die Tabellenführung
Zu einem Traktor-Absturz ist es Freitagabend bei Tröpolach in Hermagor gekommen: Ein Radfahrer hatte das Fahrzeug im Wald liegend entdeckt und Alarm geschlagen.
Der Radfahrer hatte die Rettungskette in Gang gesetzt, als er unterhalb der Straße den Traktor entdeckt hatte. Warum der Lenker von der Fahrbahn abgekommen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Der verletzte Lenker wurde von Polizeibeamten und Feuerwehrkräften aus seiner Kabine geborgen und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Der Traktor wurde durch die Einsatzkräfte abgesichert. Er soll von einem privaten Unternehmen geborgen werden.
