Brand bei Kärntner Gasthof: Gasflasche in Flammen

In den frühen Samstagmorgenstunden kam es in Moosburg zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Gegen 04.47 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand der Alarmstufe B5 in den Karawankenblickweg alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Anbau eines Gasthofes bereits in Vollbrand. „Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht mehr im Gebäude“, schildert die FF Moosburg den frühmorgendlichen Einsatz. Besondere Gefahr ging laut Florianis von einer Grasflasche vor dem Anbau aus, denn: „Sie hatte bereits gebrannt.“
Durch einen schnellen und gezielten Löschangriff gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Größerer Schaden am Haupthaus konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist noch unklar. Insgesamt standen aber sieben Wehren im Einsatz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.