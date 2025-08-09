Vorteilswelt
Sieben Wehren vor Ort

Brand bei Kärntner Gasthof: Gasflasche in Flammen

Kärnten
09.08.2025 08:35
Es entstand enormer Sachschaden.
Es entstand enormer Sachschaden.(Bild: FF Moosburg)

In den frühen Samstagmorgenstunden kam es in Moosburg zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Gegen 04.47 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand der Alarmstufe B5 in den Karawankenblickweg alarmiert.

0 Kommentare

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Anbau eines Gasthofes bereits in Vollbrand. „Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht mehr im Gebäude“, schildert die FF Moosburg den frühmorgendlichen Einsatz. Besondere Gefahr ging laut Florianis von einer Grasflasche vor dem Anbau aus, denn: „Sie hatte bereits gebrannt.“

Großaufgebot an Feuerwehrkräften in Moosburg.
Großaufgebot an Feuerwehrkräften in Moosburg.(Bild: FF Moosburg)
(Bild: FF Moosburg)
(Bild: FF Moosburg)
(Bild: FF Moosburg)
(Bild: FF Moosburg)

Durch einen schnellen und gezielten Löschangriff gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Größerer Schaden am Haupthaus konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist noch unklar. Insgesamt standen aber sieben Wehren im Einsatz.

Kärntner Krone
Kärnten

Sieben Wehren vor Ort
Brand bei Kärntner Gasthof: Gasflasche in Flammen
