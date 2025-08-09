Tunnel-Variante für Plöckenpass verwundert

Kärntner Politik verwundert über Vorschlag

Während Italien den eigenen Vorschlag feiert und auch auf eine schnelle Umsetzung pocht, zeigt man sich in Kärnten etwas verwundert. „Es hat uns schon verwundert, dass der Tunnel jetzt plötzlich als einzige Variante präsentiert wird“, sagt Kötschach-Mauthens Bürgermeister Josef Zoppoth. Denn auch das Land Kärnten habe von den italienischen Plänen erst vergangene Woche erfahren. Daher wolle man kein klares Bekenntnis zu dem Vorschlag abgeben, vielmehr „warten wir einmal ab, zu welchem Schluss eine bilaterale Arbeitsgruppe kommen wird.“