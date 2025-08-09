Wörthersee zieht auch den Schwerverkehr an

Mit Einführung des neuen Fahrplans der ÖBB, der bereits eine Vorbereitung für die neue Koralmbahn ist, die Mitte Dezember in Betrieb gehen wird, bringt weitere und teils nachhaltige Verbesserungen. So wird in Kärnten für jede Bezirksstadt garantiert, dass etwa Schichtarbeiter rechtzeitig zum Dienstbeginn um 6 Uhr eine Zugsverbindung haben. Und dann aber auch nach 22 Uhr wieder retour.