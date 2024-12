Massive Störung legt WhatsApp und Co. lahm

Am Mittwochabend kam es zu einer massiven Störung bei den beliebten Meta-Diensten Facebook, Instagram und Whatsapp, die zigtausende Nutzer in Deutschland und Österreich auf die Probe stellte. So kam es etwa zu Problemen beim Versenden von Nachrichten, aber auch das Einloggen und Laden von Profilen sorgte für Frustration. Die Störungsmeldungen erreichten teils fünfstellige Zahlen, besonders bei WhatsApp und Facebook.