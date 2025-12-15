Finanzaufsicht greift bei Online-Bank N26 durch

Die Online-Bank steht seit längerem wegen Defiziten in der Geldwäscheprävention und im Risikomanagement in der Kritik der Aufsicht. Der Druck der Bafin hatte im August bereits zu einem Umbau an der Führungsspitze geführt: Der österreichische Mitgründer Valentin Stalf kündigte damals seinen Rückzug aus dem Vorstand an.