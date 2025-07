Das kleine Hartberg macht weltweit von sich reden

Erstmals in der Vereinsgeschichte geht der TSV Hartberg in der Bundesliga komplett in den Farben des Klubs in eine Saison. Während das blaue Heimtrikot Tradition hat, sticht vor allem das weiße Auswärtsdress ins Auge. Wie natürlich auch die Vielfalt an Sponsoren, die allesamt am Leiberl ihren Platz finden. „Wir haben viele Sponsoren, ja, aber wir sind auch ein kleiner Klub, es schaut sehr originell aus“, meint Trainer Manfred Schmid.