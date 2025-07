Kurz entlastet? „Erinnere mich nicht an Boykott“

Mehr Erinnerungen haben die politischen Mitarbeiter freilich hingegen zum Vorabend der Machtübernahme von Sebastian Kurz in der Partei, oft auch als „Projekt Ballhausplatz“ bezeichnet. „Es war auch im Kabinett öfter Gesprächsthema, weil wir gemerkt hatten, dass es schwer war, mit Dr. Mitterlehner (Anm. d. Redaktion: damaliger ÖVP-Chef) etwas auszumachen, was hält“, so ein Zeuge.