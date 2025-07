Kongress macht Weg für Stablecoin-Regulierung frei

Gesetz gilt als Meilenstein in der Krypto-Branche

Die Verabschiedung des Gesetzes gilt als Meilenstein für die Digitalwährungsbranche, die seit Jahren auf eine landesweite Regulierung dringt und die Wahlen im vergangenen Jahr mit hohen Summen beeinflusst hatte. Die Aktien von Krypto-Unternehmen legten am Donnerstag im nachbörslichen Handel zunächst zu. So stiegen die Papiere der Kryptobörse Coinbase um 3,2 Prozent und des Online-Brokers Robinhood um rund drei Prozent.