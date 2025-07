„Die größte Gefahr geht von Hitzewellen aus“

Der Sommer ist gerade bei der Halbzeit angelangt und die Temperaturen steigen wieder. Wie heiß werden die restlichen Wochen werden? Und was hat das starke Bevölkerungswachstum damit zu tun? UBIMET-Metereologe Konstantin Brandes erklärt, was uns im restlichen Sommer erwartet und warum es in Wien generell besonders heiß wird.