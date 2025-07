Gegenzölle bringen der EU rund 16 Milliarden Euro

US-Digitalkonzerne im Visier

Von Beginn an gefordert hat der Minister auch ein Vorgehen gegen die großen US-Digitalkonzerne wie Google, Facebook & Co. Auch hier hat man sich kürzlich auf ein Maßnahmenpaket, welche noch ausgearbeitet werden muss, verständigt. Hier besteht jedoch die Gefahr, warnen die Experten, dass die USA einfach „den Stecker zieht“. Da sehr viele Daten von Firmen wie auch der Bevölkerung auf Computer-Servern in Übersee liegen, muss man hier vorsichtig vorgehen.