Steirischer Goldjunge war nicht zu stoppen!

Aber Enzo Diessl ist das noch größere Talent als einst Günther Weidlinger. Kein anderer Österreicher schaffte so wie er einen nahtlosen, perfekten Übergang von den Junioren in die Allgemeine Klasse. Schon in seinem ersten Jahr in der Männerklasse, also mit noch 20, war der Steirer 2024 bei den Europameisterschaften und bei den Olympischen Spielen dabei, heuer schaffte er mit seinen 13,20 frühzeitig die sehr harte Direkt-Qualifikation (13,27) für die Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September). Diese Norm unterbot er zudem auch als Dritter beim Super-Meeting in Ostrava, als er in 13,25 knapp hinter Olympiasieger Grant Holloway lag.