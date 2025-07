Als Gang-Mitglied saß er fünf Jahre im Gefängnis

Als 2019 die British Open in Portrush stattfanden, hatte Ryan Peake gerade eine fünfjährige Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung in Australien verbüßt. Sechs Jahre später trat das frühere Mitglied einer Motorrad-Gang bei der 153. Open Championship in Portrush erstmals bei einem Major an. Der 31-Jährige geht mit seiner Geschichte entwaffnend ehrlich um.