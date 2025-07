So viel Geld bekamen 81 Afghanen vor Abschiebung

Kooperation mit Katar

Alle Menschen an Bord seien „vollziehbar ausreisepflichtige afghanische Männer, die in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten sind“, sagte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). Der Flug sei „unter Zuhilfenahme der strategischen Sicherheitspartnerschaft mit dem Emirat Katar“ erfolgt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte in seiner Sommerpressekonferenz, niemand der Abgeschobenen habe mehr einen Aufenthaltsstatus gehabt, es seien „alle Asylanträge rechtskräftig abgewiesen worden ohne weitere Rechtsmittel“. Daher sei der Flug möglich gewesen.