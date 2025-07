Baumgartner-Tod: Emotionale Reaktion von Hirscher

Abschied von einem Freund

Auf Instagram verleiht das Ski-Ass am Freitag schließlich seinen Gefühlen Ausdruck. In einer Story verabschiedet er sich von Baumgartner. „Ruhe in Frieden“ ergänzt durch ein schwarzes Herz und eine Friedenstaube, schreibt Hirscher zu einem Foto, das Baumgartner kurz vor seinem legendären Stratosphärensprung im Oktober 2012 zeigt. Ein würdevoller und emotionaler Abschied von seinem Freund.