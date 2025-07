Frauen-EM: Spanien gegen Schweiz ab 21 Uhr LIVE

Die in Zürich geborene Schertenleib ist 18 Jahre alt und die jüngste Spielerin der EM-Endrunde. 2024 wechselte sie vom Grasshopper Club aus Zürich zum FC Barcelona, wo sie sich den Feinschliff für eine möglicherweise außergewöhnliche Karriere holt. Die Schweizer Nationaltrainerin Pia Sundhage sagte, dass sie nie zuvor in ihrer langen Karriere erlebt habe, „dass sich jemand in so kurzer Zeit so stark entwickelt hat“. Sundhage ergänzte: „Ihr Limit ist himmelhoch.“ Zumal Schertenleib, die bereits auf 16 Länderspiele kommt, 1,78 Meter misst und auch kopfballstark ist.