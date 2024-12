Wie Betrüger Senioren um ihr Geld bringen wollen

Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbunds, schlägt Alarm: „Diese Verbrecher sehen in Senioren ,leichte Opfer‘, sie nutzen deren Hilfsbereitschaft aus. Also seien Sie wachsam! Und wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei.“ Der Seniorenbund hat eine Übersicht über die häufigsten Betrugs-Maschen erstellt und gibt Tipps, wie man sich schützen kann: