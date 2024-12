Wacht Europa endlich auf, Herr Kommissar?

Der Himmel über „La Capitale“ – der Hauptstadt – ist grau an diesem Morgen, es weht ein nasskalter Wind. Magnus Brunner steht vor seinem künftigen Amtssitz, dem Berlaymont, und lässt sich in keiner Sekunde anmerken, dass er beim Fotoshooting ohne Wintermantel und Schal friert. Zwei Blocks weiter vorne in der Rue Franklin hat das „Piola Libri“ für uns aufgesperrt. Das gemütliche italienische Buch-Cafè mit seinen Stuzzichini und Birre ist ein Geheimtipp im Europaviertel. „In der Nähe von Büchern fühle ich mich gleich zuhause“, sagt Brunner, dessen Eltern beide Buchhändler waren (die Schwester führt noch heute die Buchhandlung Brunner in Bregenz). Der neue EU-Kommissar trägt dunklen Anzug mit weißem Stecktuch und hellblauer Krawatte, später am Vormittag geht es nämlich gleich weiter ins Europaparlament nach Straßburg.