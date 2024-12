Rudolf Willinger ist persönlicher Engel für Jenny

Wie die besondere Verbindung begann

Am Anfang stand ein zufälliger Kontakt: „Ich war aushilfsweise am Wochenende in Lehen Tankwart“, erzählt er. Jenny Berthold kam mit dem Rad vorbei und brauchte Hilfe beim Aufpumpen. Er unterstützte sie daraufhin im Alltag, erledigte Einkäufe und brachte sie schließlich in die Arbeit. „Entweder ich widme mich der Sache ganz oder ich lasse es“, sagt er. „Bei uns hat es immer geheißen: Zusammenhelfen! Ich bin so aufgewachsen.“