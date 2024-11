„Herzensmenschen halten unsere Welt zusammen“

Es sind Geschichten, die unter die Haut gehen. Menschen, die für andere da sind und im eigenen Umfeld Großes bewirken. Dazu gehören all jene, die nach Schicksalsschlägen die Last auf ihre Schultern nehmen und sich für ihre Familie aufopfern. Dazu kommen Herzensmenschen, die das Ehrenamt hochhalten und die Gesellschaft in ihren Gemeinden stärken. Gemeint sind jene Salzburger, die auf verschiedenen Ebenen helfen. Sei es bei Feuerwehr, Rotem Kreuz, der Bergrettung, in der Pflege oder für Tiere.