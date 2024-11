Hart, härter, KTM: Wer aller bezahlt

In Österreich beteiligte er sich kürzlich am Feuerwehr-Ausrüster Rosenbauer (zusammen mit Mateschitz jun.). Um KTM, so beteuert er, werde er kämpfen, weil das sein Lebenswerk sei. Das ist ihm zu glauben, aber die Zeche wird nicht nur er begleichen: Da dürfen die Insolvenz-Fonds bei den Löhnen ebenso einspringen wie bei anderen Schulden. Hart, härter, KTM, Marke Pierer: Die Schulden sind für alle da ...