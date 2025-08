Österreich wieder auf Kurs bringen

Ein verblüffter Leser aus Brunn am Gebirge, das ist eine freundliche Gemeinde in Niederösterreich, berichtete mir am Montag von einer seltsamen Beobachtung. Er habe ein Plakat mit einem großen Foto von Andreas Babler gesehen. Neben dem Bild des strahlenden SPÖ-Chefs stünden in fetter Schrift sechs Worte: „Wir bringen Österreich wieder auf Kurs“. Das habe er mit eigenen Augen gesehen. Er schwöre es, sagt der Leser. Leider habe er in der Eile vergessen, ein Handyfoto von dem Plakat zu machen. Weil das glaube ihm niemand, dass das ernsthaft auf ein Plakat gedruckt worden sei, beklagte der Leser. So ein Plakat koste doch schließlich auch Geld.

Eine Blitzrecherche auf der Homepage der SPÖ bestätigte allerdings die Beobachtung des Lesers. Dort steht unter einem Foto von Babler tatsächlich, dass Österreich von der SPÖ auf Kurs gebracht werde. Nicht nur das. Auf der Homepage steht noch mehr. Etwa, dass man „schon vieles geschafft“ habe, „die SPÖ in der Regierung der Motor für ein besseres und gerechteres Österreich“ sei, die „Erfolge kein Ruhekissen“ seien.

Nun weiß jedes Kind, dass etwas nicht die Wahrheit sein muss, bloß weil es niedergeschrieben ist. Vielleicht haben sich auch nur ein paar Werbepraktikanten mit der SPÖ einen Scherz erlaubt? Oder die Leute in der Vizekanzlerpartei glauben die Sprüche? Oder das, was mit diesem Land wirtschaftlich gerade passiert, ist wirklich eine Folge des Kurses der SPÖ? Dann stellt sich nur eine Frage: Warum plakatiert man das auch noch?