Die EU spielt mit dem Feuer

Aufruhr in britischen Städten durch die bislang massivsten Anti-Migrations-Demonstrationen und die Pro-Demos dagegen. Der Dampfdruckkessel ist explodiert. Der Rechtspopulist Nigel Farage würde bei Wahlen einen Erdrutschsieg erringen und der nächste Premier werden!

Wie reagiert die EU? Sie verschärft die Bedingungen für Abschiebungen abgelehnter Asylwerber – jetzt nur noch in Staaten, die für alle sicher sind.

Man greift sich an den Kopf! Bedingungslose Aufnahme, aber Abschiebung nur mit Erlaubnis der EU. So steigt der Druck im Dampfkessel, so wird die Stabilität von Gesellschaft und Politik zerstört – bis es die EU selbst treffen wird. Überhaupt scheint sie von einem Todestrieb geprägt, der an Lemminge erinnert.

Wenn die EU schon nicht die Mittelmeergrenze blockieren kann – wie Polen seine EU-Außengrenze -, so müssen die Mitgliedstaaten zumindest das Recht haben, zu entscheiden, wer bei ihnen bleiben darf oder nicht. Dieses Recht hatte Angela Merkel vor genau zehn Jahren mit dem verhängnisvollen „Wir schaffen das“ als schlechtes Beispiel an alle Nachahmer über Bord geworfen. Danach wurde Europa überrollt.

Natürlich braucht der in jeder Hinsicht schrumpfende Kontinent Fachkräfte. Die irregulären Integrationsverweigerer sind es nicht. Kluge Politiker der Vor-Merkel-Zeit hatten davor gewarnt, unsere Gesellschaften mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu überfrachten.