Marshallplan für die Ukraine

Was ist in diesem Zusammenhang mit den in westlichen Banken eingefrorenen russischen Milliarden? Und warum sollen die Europäer immer zahlen, während der Amerikaner die großen Geschäfte machen? Und wie viel von den Wiederaufbau-Milliarden wird dann in ukrainischen Korruptions-Sümpfen versickern? Fragen, die geklärt werden müssten, bevor neuerlich europäische Steuergeld-Milliarden fliesen.