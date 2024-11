NEOS-Verhandler stößt Babler vor den Kopf

Schellhorn findet Gefallen an SPÖ-Rebell

Das kam offenbar auch bei Teilen der pinken „Zuckerl“-Fraktion gut an. NEOS-Verhandler Schellhorn twitterte am Mittwoch: „Rudi Fußi hat in vielem recht, das muss man einfach sagen.“ Damit düpierte er in wenigen Worten Babler und die SPÖ. Fußi antwortete auf den Beitrag Schellhorns: „Danke, mein Freund!“ Das dürfte die Verhandlungen weiter verkomplizieren.