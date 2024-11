Wirtschaftsfunktionäre fordern Koalition mit FPÖ

Nach der Wahlniederlage in der Steiermark brodelt es in der Volkspartei. Schuld am Minus seien auch Parteichef Karl Nehammer und seine Entscheidung, nicht mit der Kickl-FPÖ in Verhandlungen zu gehen, heißt es aus Teilen der Wirtschaft. Bei ServusTV treten zwei regionale Funktionäre auf, die entsprechende Konsequenzen fordern.