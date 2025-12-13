Einsatz im Kaufhaus
Beim Baby-Wickeln: Frau sticht auf Touristin ein
In einem Kaufhaus in New York wickelt eine Touristin gerade ihr kleines Kind. Plötzlich wurde sie von einer Frau mit einem Messer angegriffen ...
Die Tat ereignete sich im Stadtteil Mahnhattan. Die Mutter, die aus dem US-Bundesstaat Kalifornien zu Besuch in New York war, sei mit Stichwunden in Rücken und Arm in ein Krankenhaus gebracht wurden, teilte die New Yorker Polizei mit. Das Baby sei unverletzt geblieben.
Angreiferin festgenommen
Das Messer hat die Tatverdächtige laut Polizei kurz zuvor in dem Kaufhaus gekauft. Die 43-Jährige wurde festgenommen. Sie wird wegen zweifacher Körperverletzung, versuchten Mordes, illegalen Waffenbesitzes und Gefährdung des Wohlergehens eines Kindes angeklagt.
Morddrohungen gegen demokratische Senatorin
Wie ABC News berichtete, ist die Angreiferin für die US-Behörden keine Unbekannte. Laut der New Yorker Staatsanwaltschaft wurde die Frau 2018 in Massachusetts verhaftet, weil sie der demokratischen Senatorin Elizabeth Warren auf Facebook mit dem Mord gedroht hat. Zuletzt war sie in Manhattan in psychiatrischer Behandlung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.