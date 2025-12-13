Beim Baby-Wickeln: Frau sticht auf Touristin ein

Morddrohungen gegen demokratische Senatorin

Wie ABC News berichtete, ist die Angreiferin für die US-Behörden keine Unbekannte. Laut der New Yorker Staatsanwaltschaft wurde die Frau 2018 in Massachusetts verhaftet, weil sie der demokratischen Senatorin Elizabeth Warren auf Facebook mit dem Mord gedroht hat. Zuletzt war sie in Manhattan in psychiatrischer Behandlung.