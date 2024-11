Kanzler zu Dreier-Koalition: Es gibt keinen Plan B

Was heißt denn das konkret? Sie sagen, es ginge nicht so weiter wie bisher: Wie soll es weitergehen?

Wir müssen in der Frage des Wirtschaftsstandortes, der Sicherheit, im Kampf gegen illegale Migration und bei der Integration Maßnahmen setzen, die auch tatsächlich sichtbar und spürbar sind. Es muss vor allem aber klarer und sichtbarer gehandelt werden. Wir müssen Arbeiten attraktiver machen durch Abschaffung von Steuern auf Überstunden. Es geht darum, Einkommen zu entlasten. Wir brauchen neue Rahmenbedingungen, dass Betriebe wieder investieren. Schnellere Abschiebungen werden ebenfalls ein Thema: Wir arbeiten daran, dass auch nach Syrien und Afghanistan abgeschoben werden kann.