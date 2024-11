Hier zahlen Skifans am wenigsten für Pistenspaß

So viel kosten Saisonkarten

Die Sunny Card kostet für Erwachsene online 697 Euro und gilt als Saisonkarte für Höss, Hochficht und Wurzeralm. Bis 5. Dezember können Vielfahrer online um 980 Euro die Super Ski Card Premium kaufen, die in 23 Skiregionen in Oberösterreich, Tirol, Salzburg, Steiermark und Kärnten gilt.