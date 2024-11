Fall für Höchstgericht: Wann ist man eine Frau?

Die aktuelle Debatte wurde in Schottland losgetreten. Das dortige Parlament verabschiedete 2018 ein Gesetz, um mehr Frauen in öffentliche Gremien zu bringen. Es definierte „Frau“ auch als Personen, die als Frau leben und sich einer Geschlechtsangleichung unterziehen oder diese planen. Die Initiative For Women Scotland klagte dagegen und gewann nach mehreren Berufungen. Die Regierung änderte das Gesetz, führte aber neue Leitlinien ein, die auch Personen mit Geschlechtsanerkennungszertifikat als Frauen anerkennen. For Women Scotland klagte erneut, verlor jedoch 2022. So wanderte der Fall bis zum Obersten Gerichtshof.