Vor dem Winter kommen mehr Ukraine-Flüchtlinge

Achrainer berichtete am Dienstag, dass sich derzeit 76.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich aufhalten würden. Weniger als die Hälfte davon sei noch in der Grundversorgung. Integration sei wichtig, jedoch werde immer wieder auf die Menschen vergessen, die nicht in den Arbeitsmarkt gingen, etwa Pensionistinnen und Pensionisten, Menschen mit Behinderungen und Kriegsverletzte.