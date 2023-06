Umfrage: Ukrainer drohen in Österreich zu verarmen

Eine Umfrage des UNO-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR zeigt, dass Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich in die Armut abzurutschen drohen. Über ein Drittel der Befragten (rund 38 Prozent) gaben an, dass sie ihre Grundbedürfnisse in den letzten drei Monaten in Österreich kaum mehr decken konnten, 17 Prozent gar nicht mehr. Das UNHCR verlangte deshalb am Freitag einen Systemwechsel in Österreich.