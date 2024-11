Schwedische Bevölkerung wird auf Krieg vorbereitet

Ukraine-Krieg trieb Schweden und Finnland in die NATO

In den nächsten zwei Wochen soll das Handbuch an fünf Millionen Haushalte in Schweden ausgeliefert werden. Das finnische Innenministerium hat am Montag ebenfalls einen Online-Ratgeber veröffentlicht, wie man sich auf „Krisen und Notfälle“ vorbereitet. Norwegen und Dänemark hatten bereits vor einigen Monaten ähnliche Ratgeber veröffentlicht.