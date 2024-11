ATACMS-Zusage an Kiew: Trumps Team tobt

Trump selbst hielt sich bisher mit wortgewaltigen Kommentaren zurück. Der 78-Jährige hatte im Wahlkampf stets betont, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden. Trumps designierter Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz sprach in einem TV-Interview von einem „Schritt auf der Eskalationsleiter“. Kurz vor der Wahl hatte er noch angedeutet, dass eine US-Erlaubnis den Druck erhöhen würde, Kremlchef Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen.