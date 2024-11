NATO-Staaten sind Russland militärisch überlegen

Demnach geben die NATO-Staaten derzeit etwa zehnmal so viel Geld für ihre Streitkräfte aus wie Russland (1,19 Billionen US-Dollar vs. 127 Milliarden US-Dollar). Selbst ohne die Ausgaben der USA und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Kaufkraft bleibe dieses Übergewicht bestehen „Beispielsweise verfügen die NATO-Staaten über 5406 Kampfflugzeuge (hierunter 2073 in Europa), wohingegen Russland davon lediglich 1026 besitzt“, teilen die Autoren mit. Nur bei strategischen Bombern erreiche das kriegsführende Land fast die USA.