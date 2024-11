US-Raketenstützpunkt in Polen eröffnet

Kreml spricht von „US-Vorstoß in Richtung unserer Grenzen“

Obwohl der Stützpunkt Redzikowo nach Angaben des Militärbündnisses nur der Verteidigung dient, spricht Russland regelmäßig von einer Bedrohung. Die Eröffnung des Stützpunkts stelle „einen Vorstoß der US-Militärinfrastruktur in Europa in Richtung unserer Grenzen dar“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch.