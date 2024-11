Flugzeug stürzte in Kalifornien auf Parkplatz ab

Feuerwehr war schon in der Nähe

Die Polizei erklärte, der Pilot und drei Passagiere hätten „leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten, die nicht lebensbedrohlich sind“ und seien in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Feuerwehrleute, die wegen des Autorennens in der Nähe waren, konnten schnell den Unfallort erreichen.