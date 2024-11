Messerattacke an Schule in China: Acht Tote

Zunehmende Angriffe auf Schulen in China

Dieser Vorfall ist Teil einer besorgniserregenden Reihe von gewalttätigen Angriffen in chinesischen Schulen, die in den letzten Jahren zugenommen haben. Oft sind die Täter psychisch instabil oder haben angegeben, sich an der Gesellschaft rächen zu wollen. Die Sicherheitsvorkehrungen an Schulen wurden infolgedessen verschärft.