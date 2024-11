Narbenfreie Eingriffe für mehr Lebensqualität

Am Sonntag um 10 Uhr findet auf der „Frisch & G“sund“-Bühne der „Krone“ Lechner-Puschnigs Vortrag „TOETVA – eine Erfolgsgeschichte der narbenlosen Schilddrüsenchirurgie“ statt. Die tiefste Nebenschilddrüse, die Lechner-Puschnig mit der neuen Methode operierte, war in der Nähe der Aorta: „Wenn wir das mit der alten Methode hätten machen müssen, dann wäre eine Brustbeinöffnung notwendig gewesen. So ist die Patientin aber ohne Narben nach Hause gegangen.“