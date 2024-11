Körperliche Gesundheit durch Kraft der Gedanken

In einer Welt, welche ständig von Stress und Druck beherrscht wird, vergisst man allzu oft einmal ruhig durchzuatmen, um sich auf sich selbst zu konzentrieren – auf den eigenen Körper zu hören. Das Konzept der Selbstheilung gewinnt zunehmend an Bedeutung, denn es geht davon aus, dass der menschliche Körper in Verbindung mit dem Geist eine erstaunliche Fähigkeit besitzt, sich selbst zu regenerieren.