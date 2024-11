Messebündel: 335 Aussteller und 150 Programmpunkte

Hobbykünstler und Energetiker

In Halle 3 findet man bei den Hobbykünstlern schöne Geschenke und zum dritten Mal die „Spirit & Energetik“-Messe. „Wir sind keine Ersatzmediziner, sondern unterstützen das Wohlbefinden. Auf der Messe bieten wir kostenlos Schnuppererfahrung“, so Ulfried Wallisch, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer.