Nach Amok-Fahrt mit Porsche wurde Mann verurteilt

Widerstand bei Festnahme

Am Tag danach wurde er von Polizisten vor seiner Wohnung gestellt, wobei er sich der Festnahme massiv widersetzte und auf die Beamten losging. Am Landesgericht Wels wurde am Dienstag seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum auf unbestimmte Zeit beschlossen, denn der 32-Jährige war zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig.