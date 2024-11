Flaute bremst Produktion: Immer mehr Jobs sind weg

Waren in den vergangenen Monaten vor allem stillstehende Baukräne für den Anstieg der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich verantwortlich, so ist es jetzt die gedrosselte Produktion bei der Warenherstellung. Damit hat die Flaute auch den Industriesektor erfasst. Um 12.6 Prozent ist hier die Zahl der Job-Suchenden im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, in der Bauwirtschaft waren es im Oktober 9,6 Prozent, in Beherbergung und Gastronomie 9,3.