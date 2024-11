Was Ihr Beruf über Ihre Persönlichkeit verrät

Warum haben manche Menschen in kreativen Berufen Erfolg, während andere in der Pflege und Beratung arbeiten und wieder andere Führungspositionen anstreben? Forschende sind dieser Frage nachgegangen und haben in der bislang größten Studie dieser Art die Persönlichkeitsprofile von fast 70.000 Menschen in 263 Berufen analysiert, um herauszufinden, wie Persönlichkeitsmerkmale unsere Karriere prägen – und von ihr geprägt werden können.