Das Ende der Serie soll ein Neuanfang werden

Warum der Trainer trotz englischer Woche nur zwei Wechsel vornahm und beispielsweise die beiden Stürmer Seifedin Chabbi und Enes Koc auf der Bank ließ, erklärt er so: „Wir haben derzeit nicht mehr Qualität in der Offensive. Alles was ich zur Verfügung habe, stand auf dem Platz. Und es haben sich auch alle ins Zeug geworfen, deshalb machte es für mich keinen Sinn, groß zu wechseln.“ Mangelnde Moral kann man der Mannschaft sicher nicht vorwerfen. Es fehlt jedoch – abgesehen von der Hintermannschaft – die Struktur.