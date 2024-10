ÖFB-Cup: Lustenau gegen Hartberg – ab 19 Uhr

In den ersten beiden Runden setzten sich Hartberg souverän durch. Dem 11:1 in Bischofshofen folgte das 6:0 im Bezirksderby gegen Lafnitz. Und auch in der Liga geht es mit den Steirern mit vier Siegen aus fünf Partien seit der Amtsübernahme von Manfred Schmid bergauf. „Es macht Spaß. Es ist schön, wie es jetzt im Moment läuft“, sagte Schmid nach dem Heim-2:1 über Blau-Weiß Linz.