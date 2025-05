„Nicht braun allein, Snik braun muss es sein“

Der Niedergang des druckgrafische Gewerbes

Die 2000er Jahre bringen eine Zäsur. In diesen Jahren vollzieht sich der endgültige Niedergang des druckgrafischen Gewerbes. Was über Jahrzehnte in Collagen, Holz-, Linolschnitten und Siebdrucken als kostspieliges Sujet hergestellt wurde, erledigen nunmehr die einschlägigen digitalen Bild- und Grafik-Programme mit links. Werbegrafiker wie Josef Hofer, Hugo Ender, Rudolf Hagen, das Atelier Kolbeck, Josef Hanser oder Reinhold „Nolde“ Luger haben, beginnend in den frühen 50er Jahren, dieses Land bildstark beworben.